Marcelo comenta decote de mulher em novo episódio caricato

O Presidente da República voltou a protagonizar um momento inusitado, cujas imagens, captadas pela RTP, estão a ser partilhadas nas redes sociais.

Numa volta por Toronto, no Canadá – onde está em visita oficial de cinco dias -, o chefe de Estado cruzou-se no Parque Portugal com mãe e filha, lusodescendentes, e depois de a mais velha ter metido conversa, Marcelo Rebelo de Sousa fez referência à beleza da mais nova, dizendo: “A filha é mais bonita do que a mãe” e ainda acrescentou: “Mas a filha ainda apanha uma gripe, já viu bem o decote?”.

Este comentário do Presidente, alvo de várias críticas nas redes sociais, segue-se ao da semana passada, quando Marcelo Rebelo de Sousa também fez uma piada com o peso de uma mulher que se sentava numa cadeira.