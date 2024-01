Em 2022 emigraram mais de 60.000 portugueses

Em 2022 emigraram cerca de 60.000 portugueses, a maioria para a Suíça. O número é equivalente ao de 2021, com o Reino Unido a ser menos procurado devido ao Brexit.

O Relatório da Emigração 2022, divulgado esta segunda-feira, revela que terão emigrado um pouco mais de 60 mil portugueses em 2022, o mesmo número que no ano anterior. No entanto, a estagnação é aparente, uma vez que “praticamente todos os fluxos de saída cresceram, exceto o que teve o Reino Unido como destino”.

O estudo do Observatório da Emigração e a Rede Migra mostra que para o Reino Unido – que já foi o principal destino dos emigrantes portugueses – a emigração diminuiu mais de 40%, tendo sido ultrapassado pela Suíça, Espanha e França.

Em 2022, a Suíça foi o principal país de destino da emigração lusa, com perto de 10.000 entradas de portugueses, seguindo-se a Espanha (8.272) e o Reino Unido (7.941). França registou 7.663 entradas e a Alemanha 5.935.

Do documento destaca-se ainda o aumento no número de entradas para a Noruega (36,1%), a Suécia (34,1%), a Holanda (33,1%) e a Suíça (29,6%). Com aumentos na ordem dos 20%, surgem o Brasil (21,9%) e a Áustria (19,1%).

O relatório mostra ainda que há mais homens portugueses do que mulheres a emigrar, e a maioria em idade ativa jovem.

Portugal tem, de acordo com os dados das Nações Unidas citados no documento, “um pouco mais de 2,1 milhões de portugueses emigrados, isto é, de pessoas nascidas em Portugal a viver no estrangeiro”.

No ranking de países com mais emigrantes, liderado pela Índia com 17,5 milhões, Portugal ocupa a 26ª posição.