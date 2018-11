A Web Summit não é feita apenas a pensar nos adultos: algumas das inovações tecnológicas apresentadas naquele que é considerado o maior evento tecnológico do mundo são criadas para as crianças. Uma delas foi apresentada ontem, no stand da Altice.

Durante a sua intervenção na sessão “Igualdade de Oportunidades – Tecnologia ao serviço da Educação”, o ministro da Educação anunciou que os alunos de Educação Física irão ter, a partir do próximo ano, uma aplicação destinada a incentivar a prática de exercício físico. Através desta app, que faz parte do programa FITescola, o Comité Olímpico receberá informações sobre os melhores alunos e, quem sabe, descobrir o próximo campeão olímpico português.

Esta aplicação “permite saber se um aluno precisa de trabalhar mais, mas também pode aconselhar e sinalizar uma criança junto do Comité Olímpico [de Portugal] do seu potencial”, explicou Tiago Brandão Rodrigues.

Os professores irão introduzir os dados dos seus alunos durante as aulas. Os estudantes poderão acompanhar a sua evolução e os pais terão acesso a dicas para uma vida mais saudável – não só dicas desportivas, mas também de alimentação. De acordo com o ministro da Educação, a falta de exercício físico tem um “custo anual que ronda os 900 milhões de euros por ano”. Além disso, mais de metade dos portugueses não pratica exercício.

A conferência contou ainda com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e o presidente executivo da Altice, Alexandre Fonseca, que realçou a importância de colocar as crianças no centro das discussões sobre o futuro digital: “A transformação digital é irreversível. Temos de perceber qual o papel que os nossos jovens terão e como podemos contribuir para a sua integração neste mundo digital (...) Existem milhões de crianças que estão a afastar-se desta economia digital global. Isto acontece pela falta de condições de acesso a tecnologia. Queremos combater isso”, garantiu o presidente da Altice.

O ministro da Educação também reforçou a importância do papel das crianças, alertando para os perigos que poderão estar à espreita: “Se não trabalharmos para que as crianças saibam discernir e mudar o paradigma de como se constroem as notícias, posso assegurar-vos que a nossa democracia... aliás, muitas democracias do mundo podem ser afetadas e podem inclusivamente cambalear.”

Sophia já sabe entregar prémios Depois de confessar, no palco principal do evento tecnológico, que tinha deixado as pernas em Las Vegas, Sophia esteve presente na entrega de prémios da Altice, sob o tema “Intelligence meets intelligence”.

Juntamente com membros do júri da MEO, Huawei e do projeto Enter, Sophia deu um prémio de 10 mil euros à ideia de negócio mais inovadora, inspirada na inteligência artificial da robô e do novo modelo da marca de telemóveis.

Em cinco minutos, cinco start-ups apresentaram o negócio sabendo que o objetivo não era fácil: convencer alguém com uma inteligência superior... como Sophia.

A robô anunciou o vencedor: a empresa Follow Inspiration. O projeto foi apresentado por Luís de Matos, CEO da empresa, que tem como finalidade ajudar as principais empresas de retalho e indústria a oferecerem condições a todos os clientes.

“A mais recente tecnologia em reconhecimento de imagem permite que o wiiGO [produto que levou a empresa portuguesa a vencer este prémio] siga qualquer pessoa ou se mova de forma autónoma num determinado ambiente, melhorando as empresas e a vida das pessoas”, explicou a Follow Inspiration.

A tecnologia, toda produzida em Portugal, ajuda as pessoas com todo o tipo de dificuldades motoras nas funções do dia-a-dia, como ir ao shopping ou tirar um café, através do WiiGO, um produto com vários ramos que pode substituir, por exemplo, carrinhos de compras, tornando estas tarefas do quotidiano mais fáceis.