Equipa de gestão da Mazars Portugal reforçada

Olivier Pilot Debienne reforça a equipa de gestão da Mazars em Portugal como novo sócio internacional da empresa no país. O reforço tem como objetivo continuar a desenvolver a área de Audit & Assurance Indústria e Serviços da firma, respondendo a novos desafios do mercado.

“A oportunidade de integrar o ‘partnership’ nesta fase importante de crescimento e expansão da Mazars em Portugal é muito relevante e estou comprometido em continuar a trabalhar no desenvolvimento da firma, robustecendo a sua oferta de serviços e consolidando o posicionamento no mercado”, afirmou o responsável, citado em comunicado.

Entre os desafios do mercado destaque para temas como a gestão de talento, transformação digital e metas de governança ambiental, social e corporativa (do inglês, Environmental, social, and corporate governance – ESG) mas também a necessidade de uma alternativa robusta às denominadas “big four”, não apenas por motivos de rotação, mas também de inovação, capacidade de investimento e evitar eventuais conflitos de interesse.

“Importa não esquecer que Portugal é uma economia aberta, que beneficia com esta abertura e que a ligação internacional deve continuar a ser incrementada e gerida com critério e recorrência”, realça ainda Olivier Pilot Debienne.

Olivier Pilot Debienne é licenciado em Auditoria pelo ISCAL, tendo começado a sua carreira em 2004.