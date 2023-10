Campanha de boicote à Websummit em crescendo

Dezenas de empresas e fundos ameaçam e já cancelaram as suas participações no Web Summit em reação às declarações de Paddy Cosgrave sobre o conflito entre Israel e o Hamas. A par de Israel, que já fez saber através do seu Embaixador em Portugal, Dor Shapira que não participará na conferência, há um apelo em crescendo na rede social X para que sejam retirados os patrocínios e canceladas as inscrições. A campanha está a tomar grandes proporções e são centenas os posts neste sentido.

Paddy Cosgrave – mentor da conferência – é acusado de apoiar terroristas – como faz David Marcus, da Lightspark, um dos grandes patrocinadores deste evento. “Escolheste apoiar terroristas. Assim, nunca mais irei participar/financiar/discursar em nenhum dos teus eventos”, lê-se na sua página. No mesmo sentido podem ler-se centenas de outras publicações.

No passado dia 9 de Outubro, Paddy publicou um post a elogiar a posição do governo irlandês, o qual pediu à Comissão Europeia que clarificasse a base legal para a suspensão de ajuda na Faixa de Gaza. “Correta e humana decisão do Governo irlandês”, escreveu. Dia 13 acrescentou: “Estou chocado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais, com exceção em particular do governo da Irlanda, que pela primeira vez está a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são”.

As reações de indignação não se fizeram esperar e a rede X foi inundada por posts a repugnar estas publicações. E mesmo depois de o mentor da Websummit ter tentado explicar melhor, “o que o Hamas fez é repugnante e ultrajante… Israel tem o direito de se defender, mas não tem, como já afirmei, o direito de violar o direito internacional”, os ânimos não resfriaram e os anúncios de cancelamento de financiamento e participações continuaram a crescer vindos de grandes investidores da empresas tecnológicas e financeiras, como o CEO da All In ou Adam Fisher, sócio da Bessemer.

Há mesmo apelos para que todos os investidores cancelem a sua participação na Websummit Lisboa, como fez Hanan Brand, um dos mais relevantes investidores em tecnológicas israelita: “O meu dinheiro e o de outros não subsidiará apoiantes do ISIS como Paddy Cosgrave”.

O Embaixador de Israel já comunicou ao Presidente da Câmara de Lisboa que não vai participar no evento em Lisboa por considerar as declarações de Cosgrave “ultrajantes”. “Mesmo nestes tempos difíceis, ele é incapaz de pôr de lado as suas opiniões políticas extremistas e de denunciar as atividades terroristas do Hamas contra pessoas inocentes. Dezenas de empresas já cancelaram a sua participação nesta conferência, e encorajamos outras a fazê-lo”, escreveu o Embaixador israelita.

A Câmara Municipal de Lisboa, por seu lado, prefere não comentar, por enquanto, esta polémica.