Espanha retira condecorações a Franco

O governo espanhol vai retirar as medalhas de "mérito no trabalho" ao ditador Francisco Franco e a outros aliados que tiveram cargos públicos durante o regime franquista.

Esta decisão foi avançada, esta terça-feira, pelo Conselho de Ministros, que indicou que serão retiradas aquelas medalhas ao antigo ditador e a outras oito pessoas que assumiram cargos públicos durante o regime.

"O único trabalho que suscitaram as pessoas a quem hoje retiramos este mérito é terem trabalhado pela agressão e violação dos Direitos Humanos e da democracia no nosso país", disse a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz.

A política já tinha confessado a intenção de retirar as medalhas de mérito no trabalho a 62 pessoas ligadas à ditadura e "com as mãos manchadas de sangue", em outubro do ano passado, após a entrada em vigor da Lei de Memória Democrática em Espanha.

"As distinções com a Medalha do Mérito no Trabalho estão inscritas num designado Livro de Ouro que é, em grande medida, um livro da infâmia. Basta percorrer as suas páginas para comprovar, com assombro, que demorámos demasiado tempo a dar este passo", revelou a ministra, durante a conferência de imprensa final do Conselho de Ministros.