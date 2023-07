Algarve. Taxa de ocupação sobe mais de 3% em junho

As unidades de alojamento no Algarve registaram uma subida de 3,2 pontos percentuais na taxa de ocupação quarto face ao mesmo mês do ano anterior.

De acordo com os dados da AHETA, a taxa de ocupação quarto foi de 77,8%, 3,2pp (pontos percentuais) acima da verificada em 2022 e 1,0pp abaixo da verificada em junho de 2019.

Os mercados que mais contribuíram para a subida homóloga verificada foram o britânico com +2,0pp, o alemão, com +1,0pp e o irlandês, com +0,8pp.

Por zonas geográficas, as maiores subidas face ao ano anterior ocorreram nas zonas de Carvoeiro / Armação de Pêra (+4,6pp), Albufeira (+4,4pp), e Portimão / Praia da Rocha (+3,9pp).

A estadia média foi de 4,6 noites, um aumento de 6% face a 2022. As estadias médias mais prolongadas foram as do mercado alemão, com 6,6 noites e do mercado irlandês, com 6,4 noites.