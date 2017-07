Pode parecer estranho, mas o tamanho dos dedos está intimamente ligado ao nosso comportamento sexual.

Um estudo desenvolvido por professores das Universidades de Oxford e Northumbria , e citado pelo Telegraph, mostra que o tamanho dos dedos indicador e anelar pode revelar se uma pessoa é ou não fiel.

Neste estudo, publicado no jornal científico Biology Letters , analisou os comportamentos de 575 norte-americanos e britânicos – alguns mostravam comportamentos mais promíscuos, outros revelavam uma fidelidade sexual.

Nesta investigação, os especialistas analisaram as mãos dos voluntários e chegaram a conclusões surpreendentes. Por exemplo, quanto mais pequeno for o dedo indicador quando comparando com o anelar, maiores foram os níveis de testosterona a que a pessoa esteve exposta quando se desenvolvia no útero e maiores os níveis de promiscuidade na idade adulta – os resultados aplicam-se tanto a homens como a mulheres.

Por outro lado, as pessoas que têm os dedos praticamente do mesmo tamanho têm tendência a procurar relações duradouras, revela o estudo citado pelo Telegraph.