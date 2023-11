Ensino Secundário e Profissional com cada vez menos chumbos

Cada vez mais alunos conseguem terminar o ensino secundário sem chumbar. A evolução é mais notória nas disciplinas científico-humanísticas, que em menos de dez anos evoluiu de uma conclusão no tempo esperado de pouco mais de metade para quatro em cada cinco estudantes. Uma melhoria semelhante é verificada nos cursos profissionais, indicam dados do Ministério da Educação divulgados esta terça-feira.

No ano letivo 2014/2015, pouco mais de metade dos estudantes conseguiu fazer o secundário nos três anos previstos – 55% dos estudantes dos cursos humanísticos e 53% dos cursos profissionais. Em 2021/2022, quase oito em cada dez alunos (79%) dos cursos científico-humanísticos terminaram o secundário dentro do tempo esperado (três anos). Entre os alunos dos cursos profissionais, em 2021/2022, 70% tinham concluído o curso no tempo esperado, quando no ano letivo 2014/2015 a cifra quedava-se pelos 53%.

Os dados constam de dois relatórios divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) que acompanharam a trajetória dos alunos destes cursos os ao longo dos anos, que mostram ainda que há muito mais sucesso académico entre os que começam o secundário sem retenções anteriores, ou seja, entre os que chegam ao 10.º ano com 15 ou menos anos.

Os documentos revelam ainda que os alunos dos cursos científico-humanísticos das escolas do norte e centro do país são os que menos chumbam (sucesso entre 85% no norte e 82% no centro) e que nos cursos profissionais, e com exceção do Alentejo que manteve os valores do ano anterior, também se registaram melhorias em todas as regiões do país, com especial destaque para o norte e para a Área Metropolitana de Lisboa.