Doutoramento no Técnico: a ousadia de sonhar mais alto

A jornada que se inicia com um sonho de infância, muitas vezes, desenrola-se através de trilhas desafiadoras e, eventualmente, converte-se numa trajetória de realização e contribuição profissional e social. A minha caminhada, desde sonhar em tornar-me engenheira até conquistar esse sonho no Instituto Superior Técnico, foi repleta de desafios, vitórias e emoções profundas.

Recordo com clareza um sonho de infância: queria ser Engenheira! Naqueles dias, enquanto o mundo dos adultos parecia envolto em complexidade e desafios intransponíveis, eu aspirava mergulhar no universo da Engenharia Civil. Ao contemplar a minha trajetória até aqui, agradeço cada obstáculo e triunfo experimentado no Instituto Superior Técnico, a instituição que moldou o meu caráter e trilhou o meu caminho profissional.

O meu percurso no Técnico foi muito além de uma mera trajetória académica. Foi uma imersão num mundo onde os desafios académicos e pessoais se cruzavam, contribuindo para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. As longas noites de estudo, os projetos colaborativos e a incessante busca por conhecimento não apenas solidificaram uma fundamentação técnica robusta, mas também semearam lições valiosas sobre determinação e resiliência.

Após a licenciatura, decidi continuar a minha caminhada para o mestrado em Engenharia Civil. Lembro-me bem de defender a minha dissertação de mestrado, com orientação do brilhante Professor Jorge de Brito, e o alívio que senti quando me declararam mestre. Hoje, olho para trás com enorme orgulho em ser Engenheira do Instituto Superior Técnico. Esta instituição moldou o meu caráter, abriu portas para oportunidades incríveis e proporcionou-me uma base sólida para enfrentar os desafios do mundo real.

Cada um de nós tem o poder de construir a nossa própria história e a minha não ficou por aí. Decidi seguir mais um sonho, desta vez, não só meu, mas também do meu Pai. O nosso sonho era doutorar-me em Engenharia e Gestão. O meu Pai, o meu ídolo, faleceu no início do meu doutoramento, mas continuei a lutar por este nosso sonho e consegui. Com a orientação e apoio das notáveis Professoras Ana Barbosa Póvoa e Ana Carvalho, às quais agradeço o trabalho de excelência, pude atravessar o terreno por vezes árido de dúvidas e incertezas, emergindo com ideias e soluções inovadoras. Percebam que, muitas vezes, a nossa jornada não é apenas definida pelos nossos sucessos, mas também pelas adversidades que enfrentamos.

Hoje sei que o doutoramento é mais do que uma certificação, mais do que um título. É uma jornada de autodescoberta, uma prova de resiliência, uma exploração do desconhecido. No Técnico temos o privilégio de sermos guiados por mentes brilhantes, de estarmos rodeados por conhecimentos que nos capacitam a fazer a diferença. Durante o meu doutoramento, fui confrontada com perguntas complexas, com desafios que pareciam intransponíveis, mas a cada obstáculo superado, eu cresci, não apenas como profissional, mas também como pessoa. Aprendemos a pensar de maneira crítica e inovadora, a questionar o status quo, a encontrar soluções para problemas que pareciam impossíveis. E isso é o verdadeiro valor de um doutoramento!

Hoje, como Professora Auxiliar Convidada no Instituto Superior Técnico, tenho o privilégio de testemunhar o enorme potencial dos alunos, as suas ideias, inovações e soluções. Aqui, vejo não apenas futuros engenheiros, mas agentes de mudança, indivíduos que, munidos de conhecimento técnico e experiências valiosas, têm potencial para construir futuros que podem fazer a diferença.

A história que tracei no Instituto Superior Técnico não é singularmente minha. Ela é, de certo modo, de todos aqueles que ousam perseguir um ideal e sonhar mais alto. O futuro, flexível e inexplorado, está à espera, pronto para ser moldado por aqueles que, munidos de conhecimento, determinação e uma pitada de ousadia, estão prontos para transcender limites e fazer a diferença.

A cada estudante, professor e profissional que faz parte do Técnico, ofereço a minha gratidão e respeito. Somos, cada um de nós, os autores das próximas páginas da história do Técnico, prontos para impulsionar a inovação e influenciar gerações futuras. Muito obrigada Técnico, por seres o palco onde sonhos são perseguidos, desafios são superados e legados são construídos.

*Artigo adaptado do discurso proferido no Dia da Graduação do Instituto Superior Técnico

Doutorada em Engenharia e Gestão pelo Instituto Superior Técnico / Professora Auxiliar Convidada