Os carros elétricos não vão deixar uma pegada ecológica brutal?

Há 20 anos, quando as questões ambientais não tinham o destaque de hoje, ouvia-se falar que existiam soluções muito mais ‘limpas’ e fiáveis do que os combustíveis fósseis, mas que a indústria do petróleo não deixava que as mesmas vissem luz. Recordo-me de se falar nas soluções do hidrogénio e que os ‘inventores’ acabavam por desaparecer do circuito misteriosamente, achando-se na altura que tais notícias não passavam de teorias da conspiração.

Não sei se tais notícias tinham alguma ponta de verdade, mas hoje sabemos que os automóveis do futuro poderão ser movidos a hidrogénio - embora não seja num tempo próximo - apesar do lóbi atual dos elétricos que, parece inquestionável, são mais poluentes, devido às baterias e aos materiais de construção. Apesar de parte da comunidade científica o dizer claramente, percebe-se que a indústria dos elétricos continua a subir exponencialmente, mesmo com todas as reservas existentes, mas com o barulho dos fundamentalistas ambientais, pouco haverá a fazer. Ainda há uns largos meses, um navio carregado de carros de topo gama elétricos foi ao fundo, ao largo dos Açores, devido à impossibilidade de se apagar o fogo, precisamente por causa das baterias de lítio. Há menos tempo outro navio teve o mesmo problema e nos cais de embarque portuários deve rezar-se todos os dias para que não exista nenhum acidente, pois não são só os carros que aí estão, já que embarcam nos navios muitos passageiros.

Não sendo um especialista na matéria, bem longe disso, gostava de saber a razão desta ‘ditadura’ dos elétricos em detrimento de outras opções. É ou não verdade que as baterias de lítio serão um grave problema ambiental nos próximos tempos?

P. S. Acho que se deve dar os parabéns aos proprietários de veículos elétricos, pois têm algo de masoquistas, já que, na maioria dos casos, nesta altura do ano, têm de estar longas horas para abastecer o seu carro, atendendo à escassez de postos de abastecimento a caminho dos seus locais de veraneio. O que se passou há dias em Alcácer do Sal, com mais de duas horas de espera, justifica uma medalha de paciência aos proprietários desses veículos.