O que eu aprendi com a pandemia

"Aprender sem pensar é inútil. Pensar sem aprender é perigoso"

Confúcio

Apesar do impacto negativo à escala global, as pandemias são uma oportunidade de aprendizagem. Não aprender e não pensar é desperdiçar a possibilidade de fazer melhor e estar mais bem preparado. E quem pensa e aprende salva mais vidas, protege a comunidade e salvaguarda melhor o futuro.

Vivi intensamente a pandemia e o que aprendi enquadra-se em três grandes áreas: i) a Covid não mudou nada apenas acelerou a mudança; ii) as pandemias são um teste à nossa capacidade de resposta em comunidade; iii) as organizações técnico-científicas nacionais e internacionais são determinantes.

Com a exceção da Condição Pós-COVID-19 ou “Covid longo”, as diferenças que assistimos em relação a antes de 2020 não são novas, mas foram aceleradas pela pandemia. Ocorreram mudanças para melhor e para pior. Reforçou-se a importância do conhecimento e da ciência, da organização e do planeamento, da responsabilidade e da comunicação e, sobretudo, provou-se o papel decisivo dos profissionais de saúde e respetivas instituições. Em Portugal, este papel na saúde foi assumido, na quase totalidade, pelo Serviço Nacional de Saúde, que mesmo debilitado, mostrou o valor dos seus profissionais. O expoente máximo da ciência materializou-se no desenvolvimento em cerca de nove meses das vacinas. Nove meses que correspondem à gestação de uma vida humana e que significaram milhões de vidas salvas. Com a pandemia, assistimos à maior campanha de vacinação da Humanidade com mais de 13 mil milhões de vacinas administradas. Um feito histórico!

Nesta campanha, o nosso país serviu de exemplo das melhores práticas confirmando a importância da liderança e da organização. A pandemia normalizou o teletrabalho, a telemedicina e o telensino, alertou para as alterações climáticas e, numa perspetiva mais negativa, agravou desigualdades e iniquidades sociais e confirmou os perigos da desinformação e da politização do conhecimento.

Se na saúde individual valoriza-se o primado da pessoa e da autonomia, numa crise sanitária global privilegia-se a saúde pública, em que cada um protege o todo. O primado do “eu protejo os outros e os outros protegem-me”, que traduz uma necessidade de conjugação e articulação de comportamentos indispensável à vida coletiva. Veja-se a necessidade de regras de trânsito.

Finalmente, no domínio das organizações técnico-científicas duas merecem destaque. A nível nacional, a imprescindibilidade da Direção-Geral da Saúde, renovada e fortalecida e, a nível internacional, a Organização Mundial da Saúde (OMS), indispensável na articulação e monitorização global, ou seja, na defesa do todo. O reconhecimento da importância da OMS está bem patente na cerimónia de doutoramento Honoris Causa do seu Diretor-Geral, Tedros Ghebreyesus, pela Universidade de Coimbra no próximo

dia 28 de Junho.

Os ensinamentos das pandemias são um desafio para todos. Saibamos pensar e aprender as lições!

Médico