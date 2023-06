A covid-19 abalou os pilares do SNS

Existe um “antes” e um “depois” da COVID-19. A segunda pandemia do século XXI mudou a nossa perceção perante as doenças infecciosas e as nossas expectativas relativamente aos sistemas de saúde.

Do ponto de vista dos profissionais de saúde, há também um “antes” e um “depois”. Os médicos para além da coragem e resiliência demonstradas, viram-se esmagados por um volume de horas extraordinárias que levou muitos à exaustão. O “burnout” entrou, definitivamente, no léxico laboral médico...

A razão é simples: à desorganização e desinvestimento crónico do SNS, seguiu-se uma “tempestade” (a COVID-19) que abalou os pilares dum edifício já muito fragilizado...

Infelizmente prevaleceu, da parte do Governo, denegação perante as necessidades dos médicos e restantes profissionais de saúde e propaganda muita propaganda.

Tão importante como investimento em equipamentos e instalações e a recuperação do rendimento, através de salários dignos, os médicos pretendem a flexibilização do trabalho, que lhes permita compatibilizar a vida familiar com a vida profissional. O SIM sempre o defendeu e, agora, a OCDE vem afirmá-lo de forma inequívoca!

Apesar dos contratempos iniciais, a vacinação contra a COVID-19 permitiu-nos alcançar excelentes coberturas vacinais. Com isso, salvaram-se muitas vidas e evitaram-se sequelas graves da doença.

Mais uma vez, à custa do esforço dos médicos e restantes profissionais de saúde que deram sempre o seu melhor.

Os médicos foram os profissionais que mais poder de compra perderam nos últimos anos. Mas, sobretudo, tiveram um desgaste sobre-humano.

E o acesso ao SNS tem piorado de forma gravosa, com o recurso, cada vez maior, ao setor privado. Os mais desfavorecidos em especial.

É caso para dizer: ainda podemos falar em SNS para todos, quando tantos portugueses são obrigados a gastar do seu bolso para ter os cuidados de saúde de que precisam? Quando cerca de 4.000.000 recorrem a seguros de saúde?

A saída de médicos do SNS tem-se acentuado e vai continuar a acentuar-se, a não ser que o Governo, de uma vez por todas, apresente propostas concretas de revisão salarial. O tempo não pára e continua a contar: o prazo termina no final do presente mês de junho...

A resposta do Governo, à carência de médicos, tem sido desqualificar a resposta assistencial: encerram-se serviços

de urgência e baixam-se os limiares de qualidade assistencial. É a política do “faz-de-conta” ou do ilusionismo no seu pior...

O SIM sempre honrou a palavra dada e continua a fazê-lo. No entanto, desengane-se o Governo quanto ao nosso empenho em decidir por formas de luta enérgicas, a bem dos seus associados – ou, o que é o mesmo, a bem do SNS.

Secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos e médico de Medicina Geral e Familiar