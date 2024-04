Santarém. Militar da GNR vítima de agressão sexual

Uma militar da GNR, afeta ao Comando de Santarém, foi agredida sexualmente, quando estava fora de serviço, na terça-feira de manhã em Almeirim.

A agressão, segundo fonte oficial da GNR cita pelo Notícias do Sorraia, ocorreu fora do serviço. "De forma a proteger a guarda de toda esta situação não vamos revelar mais pormenores sobre esta situação", acrescentou a mesma fonte.

Já o Jornal de Notícias adianta, também citando uma fonte oficial, que se terá tratado de encontro que correu mal” e que “os factos foram já comunicados ao tribunal".

Segundo testemunhas, ouvidas pelo Notícias do Sorraia, os vizinhos ouviram uma mulher a descer as escadas do prédio a pedir por socorro, afirmando que teria sido alvo de agressões sexuais, alertados pelos gritos, acabaram por chamar as autoridades.

A militar foi, entretanto, levada para o Hospital de Santarém, para realizar exames médicos e onde recebeu também acompanhamento psicológico.