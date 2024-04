Ministra da Saúde vai reunir com médicos na próxima semana

A primeira ronda negocial, entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos médicos, irá decorrer dia 26 de abril, na próxima semana, anunciaram, esta sexta-feira, as estruturas sindicais.

Em comunicado, a Federação Nacional dos Médicos precisou que a reunião foi marcada para as 11h00, da sexta-feira da próxima semana.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Nuno Rodrigues, citado pela Lusa, confirmou que o sindicado foi convocado, no mesmo dia, para uma reunião, às 10h00.

Já na passada quinta-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou que tinha entrado em contacto com as estruturas sindicais dos médicos e enfermeiros, para se darem inicio às negociações.

A ministra ressalvou que não iria fazer qualquer comentário sobre os cadernos de encargos dos sindicatos, contudo, assegurou que vai conversar e ouvir os sindicatos, para entender os seus argumentos.

"O diálogo é feito nas duas vias, portanto, é muito importante ouvir os sindicatos, perceber que nos trazem com certeza informações do terreno daquilo que vivem os profissionais e é para isso que aqui estamos, para integrar aquilo que são as suas sugestões", disse a governante.