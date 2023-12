Frou...tástico!

O que não esperávamos foi o que veio a seguir. Mal as portas se abrem parecemos entrar num admirável mundo novo, num misto de filme do Austin Powers ou de um espetáculo do Moulin Rouge em que aparecemos como protagonistas principais.

Na semana passada fui até ao Frou Frou, novo restaurante do Jncquoi, aberto desde Setembro deste ano. As expectativas eram naturalmente elevadas pelo nivelamento dos outros restaurantes do grupo. Em plena Avenida da Liberdade, a entrada faz-se pelo Ásia, amplamente reconhecido como um dos melhores restaurantes de Lisboa. Passamos pelas mesas num formato quase labiríntico que nos leva até ao fundo do corredor até um bar comprido que nos espera assim como duas grandes portas espelhadas onde um dos grandes porteiros da cidade (Tó) nos recebe com um abraço e nos faz sentir em casa. O que não esperávamos foi o que veio a seguir. Mal as portas se abrem parecemos entrar num admirável mundo novo, num misto de filme do Austin Powers ou de um espetáculo do Moulin Rouge em que aparecemos como protagonistas principais.

A iluminação e a equalização do som parecem jogar de forma perfeita com um luxo que não precisa de ostentação mas sim de sofisticação e de bom gosto. Candeeiros que caem como pétalas nas mesas e um degradê de luz na parede fazem lembrar aqueles grandes clubes do antigamente em que o conforto e a qualidade se sobrepunham a tudo o resto. A receber-nos a nova coqueluche das relações públicas da restauração alfacinha, Francesca de Mello Breyner e a irmã Marcela que jogam na perfeição com o espírito que se pretende incutir à medida que a noite vai avançando. As caras são conhecidas e nas várias mesas parece transparecer o entusiasmo e a expectativa em relação à festa What a Frou!. Uma experiência gastronómica digna de registo, sem ser pretensiosa e onde os ingredientes casam uns com os outros mesmo que à partida não pareça.

Destaque principal para a Salada de Pato crocante com romã, o dumpling frito de camarão em forma de pêra e o arroz negro salteado com porco e camarão. Ou melhor, o segundo destaque, porque o primeiro vai claramente para a voz extraordinária que vai pincelando a refeição com grandes clássicos da música e que entusiasma a plateia ao ponto de a pôr toda a cantar. Um espetáculo ao vivo que vale a pena assistir e que dá um colorido sem dúvida especial. O clima é claramente de festa sem se perder a compostura e à medida que a gastronomia vai chegando ao fim, novas e diferentes pessoas vão chegando para a compor. O ambiente exclusivo leva as pessoas para uma pista de dança improvisada ao som de um Dj que vai misturando alguns clássicos antigos com temas mais recentes.

Saí perto das 03h, ainda a animação corria em grande força com gente bonita e elegante a colorir a pequena sala. Vale realmente a pena por toda a experiência, seja gastronómica ou musical. O ambiente é excelente e por ali, as pessoas não se limitam a olhar umas para as outras mas vão realmente para desfrutar e dançar. É caso para dizer que esta geração Frou Frou promete dar um toque de magia a todo um grupo que sempre primou pela qualidade mas já procurava um registo de festa assim. Estão de parabéns por ousarem algo diferente. Um restaurante dentro de outro, onde nos sentimos umas super estrelas num palco especial. No mínimo surpreendente...ou será Frou...tástico?