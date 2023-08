O que fica da Jornada?

A Jornada Mundial da Juventude foi um evento poderoso, significativo e revelador, mas o que perdura após a euforia da crença e de alguma não crença pela presença do Papa Francisco em território nacional, numa expressão tão humanista das fragilidades como assertiva na geração de esperança, tão avançada nas abordagens da Igreja face aos desafios dos quotidianos como apegada ao compromisso dogmático no aborto ou eutanásia, é o que relevará verdadeiramente. É sempre assim com os grandes eventos, as grandes proclamações e os êxtases dos protagonistas políticos dos momentos. Além da reafirmação de uma enorme capacidade de organização de grandes eventos, em registos completamente desfasados das práticas de outros países, de uma boa projeção internacional do país e de experiências individuais comunitárias marcantes para os crentes, o que fica como consequência das mensagens positivas enunciadas para as opções e a ação geral no país, nos territórios e no posicionamento individual. Sim, quantas das mensagens afirmativas do Papa em relação aos jovens, à relação entre os seres humanos, ao funcionamento da sociedade e aos problemas estruturais, do país e do mundo, terão algum laivo de esboço ou expressão sustentada de resposta para resolução.

Não há dúvida de que o evento foi poderoso, no esforço de organização, na mobilização e na alegria em torno de elos comuns, mas tamanha expressão de convergência para a ação é possível para outros contextos comuns que perturbam as dinâmicas positivas do país como a pobreza, as desigualdades, as injustiças, as disfunções de áreas fundamentais, a desesperança no futuro, o baixo nível de exigência cívica ou o desaproveitamento do potencial produtivo? Esse, além do que fica de físico, experiencial e espiritual, seria a grande consequência de um evento de grande intensidade inspiradora para os crentes. É que o virtuosismo da crença não se afere pelo número de idas à igreja ou rezas que cada um faz, sobretudo se a ação diária contraria os mandamentos da doutrina como se fosse possível ser um anjo na relação com as figuras católicas e um diabo na relação com os outros. Mas, é o que acontece em muitos casos.

É uma evidência de que a interpelação do Papa aos jovens e aos outros para a ação é significativa porque vai além da mera proclamação dos virtuosismos do enunciado da geração mais bem preparada de sempre, enquanto se deixa esvair o talento, a energia e a ambição para outras latitudes fora do território nacional e se faz muito menos do que se exigia para estancar a sangria e gerar oportunidades no país, com perspetivas de carreira profissional e adequada remuneração, enquanto se adensa o drama demográfico nacional negligenciado. Além dos estados de alma dos jovens crentes tocados pelas mensagens inspiradoras, haverá algo de concreto, material e visível de resposta aos mais bem preparados para que, após experiências académicas ou profissionais temporárias, se estabeleçam em Portugal como força motora de uma nova energia para o país?

Não há dúvida de que o evento foi revelador de um Papa Francisco inspirador, próximo e comprometido com as transformações que se impõem, em registos que são desfasados das vigências dos quotidianos religiosos e contrariados pela estrutura da Igreja Católica em muitas longitudes e pelos acervos de conservadorismo atávico estrebuchante face às abordagens de mudança. Apesar da fragilidade física, o Papa Francisco parece transportar a virtude das coisas simples, no que é dito, nos momentos em que é dito, na proximidade despojada das circunstâncias do cargo e no alcance que pretende com a palavra dita ou escrita. Parece estar a milhas da estrutura da Igreja Católica na abordagem aos crimes de abuso sexual praticado por membros do clero com crianças e jovens, na defesa do virtuosismo do compromisso de proximidade às pessoas e às realidades para as ouvir e inteirar dos factos e no apelo à ação face ao conformismo, à alienação digital e a outras formas de reconfiguração com as existências abaixo dos limiares de dignidade humana ou das exigências cívicas, políticas, económicas, ambientais e culturais que se impõem. Infelizmente com predisposição para aberturas doutrinais, mantém alguns compromissos desajustados, mas compreensíveis à luz do acervo, em matérias relacionadas com o nascimento, a morte ou a diversidade.

Assente o pó da euforia e da experiência dos crentes em ter o representante máximo da religião professada em Portugal e do Estado da Santa Sé, o grande algodão que não engana é saber se o grande evento terá alguma consequência prática efetiva no posicionamento da Igreja Católica, no quotidiano dos crentes e na ação dos protagonistas políticos. O empoderamento conferido aos jovens crentes pelas mensagens do Papa Francisco pode ser que leve a maior exigência de respostas, de transparência e de explicação das ações e omissões do funcionamento geral da sociedade portuguesa, da União Europeia e do Mundo. Se não houver respostas espontâneas nos decisores e este empoderamento jovem se manifestar, já ficou alguma coisa além do momento e da experiência. Se voltarmos ao de sempre, foi bonita a festa, pá!

Entretanto, é tempo de voltar a pôr os pés no chão, a nos confrontar com as realidades, a mitigá-las ou a tentar superá-las.

NOTAS FINAIS

E O QUE FICA DEPOIS DOS HOLOFOTES MEDIÁTICOS E POLÍTICOS. A resiliência mais ou menos solitária das pessoas e dos territórios. De férias em Almograve, como é tradição, constata-se que, depois das máculas negativas sobre a comunidade à laia das redes de trabalho ilegal e das condições de trabalho nas estufas e de um ativismo que oscila entre o combate às realidades e a proposta de alternativas ilusórias ou mãos cheias de nada, persiste um certo marasmo de nivelamento por baixo nas realidades e nas expetativas. Depois dos holofotes, fica sempre muito pouco de respostas e soluções. São os Carlos, os Caetanos, os Manuéis e outros tantos a lutar pelo que resta, além dos que tocam e fogem.

ESBULHO PARA O COMBUSTÍVEL. A incerteza e a escassez reconfiguraram as férias de muitos. A escolha do momento para o governo mexer na estrutura de impostos dos combustíveis, logo seguida por reiterados aumentos em tempo de grande mobilidade, é miserável. Agora, as pegadas ecológicas também são de geometria variável, as dos autocarros da Jornada não contam.