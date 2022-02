Ana João Rodrigues. "A sociedade reconhece a importância do nosso trabalho. Quem não nos valoriza é o Governo"

O Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, que se celebra hoje, resulta “dos esforços da UNESCO, ONU Mulheres, UIT e outras organizações relevantes que apoiam e promovem o acesso das mulheres e raparigas à educação, formação e atividade de investigação científica, tecnológica, de engenharia e matemática”, como explica o site oficial da ONU.

Segundo esta organização, a ciência e a igualdade de género são “vitais” para alcançar os objetivos de desenvolvimento acordados internacionalmente, incluindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Por isso, tem auxiliado meninas e mulheres a enveredarem pela ciência e chegarem onde ambicionam. Ainda assim, depois de ter realizado um estudo em 14 países, concluiu que “a probabilidade de mulheres obterem o grau de licenciatura, mestrado e doutoramento em campos relacionados com a ciência é de 18%, 8% e 2%, respetivamente; enquanto as percentagens masculinas são de 37%, 18% e 6%”.

É por estes motivos que a investigadora e professora universitária Ana João Rodrigues, de 40 anos, acredita que esta data não pode continuar a passar despercebida em Portugal. “Vejo a inclusão das mulheres como algo que pode ajudar a diversificar as formas de liderança, as metodologias de interação com a própria equipa, etc. São visões complementares. Quando recruto alguém para a minha equipa, não quero saber se é homem ou mulher: aquilo que me importa é perceber se é competente e tem o perfil adequado”, garante, apelando ao próximo Executivo que invista mais na Ciência.

Como surgiu o interesse pela Ciência?

Nasci curiosa, sempre fui curiosa e a curiosidade cresceu conforme eu fui crescendo! E isso tem a ver com as minhas escolhas pessoais porque, desde miúda, sabia que queria ser cientista. Só que não sabia qual era a minha área predileta porque a Biologia, a Geologia, a Astronomia, a Paleontologia, etc. fascinavam-me. Lembro-me do livro de que mais gostei: o meu pai tinha um livro que se designava por Sabia Que..., uma enciclopédia para adultos, e eu com cerca de seis anos adorava-o! Quando já estava mais crescida e conseguia compreender aquilo que estava escrito, foi incrível. Recordo-me particularmente de uma história que me marcou: um peixe que devia estar extinto há milhões de anos, o celacanto, e pescadores descobriram-no no litoral da África do Sul em 1938. Entretanto, outros espécimes foram identificados e ele continua a existir. “Como é possível? Como houve a extinção? Como há espécimes que sobreviveram? O que tinham de diferente?” eram algumas das perguntas que fazia. As minhas tias dizem-me que este espírito inquisitivo sempre existiu em mim na medida em que, quando estavam a fazer um bolo, por exemplo, perguntava o motivo pelo qual adicionavam os ingredientes por aquela ordem.