Gripe aviária. Produtores têm de abater animais com apoios de há 20 anos

Proibição de importação de Hong Kong não é o que mais preocupa o setor, habituado a lidar com a resposta à gripe aviária, que é um risco sobretudo para as produções. É sobretudo que a população perceba que o consumo é seguro e que as medidas pedidas a quem tem aves tenham apoios ajustados – e as tabelas em vigor são do ano 2000.