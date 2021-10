O que comemos e a nossa saúde mental

Domingos são de farmers market, e sempre que posso vou, nada pode ser mais inspiracional ... as cores, os produtos frescos e sazonais mas acima de tudo os pequenos produtores, sempre de uma bondade incrível, cheios de esperança e coragem.

Porque acredito e defendo sempre que a nutrição é um poderoso ponto de partida para melhorarmos a nossa saúde mental, digo sempre que comida é pura emoção, as memórias felizes que nos podem trazer. Podermos aliar alimentos nutritivos para o nosso bem-estar mental pode ser uma estratégia fantástica.

Em consultas defendo sempre ingredientes honestos, sazonais, reais e não processados. Aconselho a encher o seu prato com o que a terra dá num arco-íris de cores – que ajudaram a suportar o nosso intestino, fornece antioxidantes ricos, e oferece efeitos anti-inflamatórios.

As folhas verdes são ricas em folato, o que pode ajudar com o humor e sintomas de depressão. Assim como ervas e especiarias como curcuma, salva, canela e açafrão.

Gorduras saudáveis de alimentos como abacates, azeite, nozes, e sementes de chia. Além disso, peixes gordos e selvagens como a sardinha e o salmão porque contêm ácidos gordos ómega 3,

Sem esquecer os alimentos fermentados e os ricos em probióticos que suportam a nossa saúde mental, diminuem a ansiedade, e melhoram o humor.

Esta é uma salada com diversos sabores, texturas e métodos de preparação, recomendo que a use para meal prep. A abóbora, pode assar ou cozer e reserve para outros acompanhamentos ou sopas, as nozes, fazem um excelente snack, a beterraba para outros acompanhamentos e saladas on-the-go.

Salada Abóbora, Hummus de Beterraba, nozes caramelizadas, bagos de romã e uma mão cheia de Azedinhas

Ingredientes

1 abóbora cortada em cubos e previamente cozida ou assada

Bagos de uma romã

Azedinhas a gosto

Hummus

1 pequena beterraba assada

Sumo de 1/2 limão grande

1 pitada de sal e pimenta-preta

1 dente de alho grande

2 colheres de sopa de tahine

1/4 xícara de azeite extra virgem

Método

1. Preaqueça o forno a 180 graus.

2. Descasque as beterrabas e corte-as em quartos. Tempere com azeite e, de seguida, envolva em papel-alumínio. Coloque as beterrabas embrulhadas numa assadeira e leve ao forno por 30 a 40 minutos ou até que elas possam facilmente ser perfuradas com uma faca. Desembrulhe as beterrabas e deixe arrefecer.

Quando as beterrabas estiverem frias, coloque-as no processador de alimentos ou no liquidificador de alta potência. Adicione o tahine, as gemas, o sumo de limão fresco e o sal marinho e processe-os até atingirem a consistência desejada.

Nozes caramelizadas

1 xícara de nozes

1 colher de sopa de mel multifloral

1 pitada de pimenta-de-caiena (opcional)

1 pitada de sal rosa

Método para caramelizar

Leve ao lume uma frigideira antiaderente, coloque as nozes e tempere com pimenta e sal. Regue com o mel e vá mexendo com uma espátula durante sensivelmente 5 minutos.

Servir

Em prato, usando o hummus de base e montar, a abóbora, as amêndoas as azedinhas e os bagos de romã, regar com uma dose generosa de azeite, pitada de sal rosa, limão.

Comer com o coração grato e ser feliz