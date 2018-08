A terceira edição da Festa do Livro, uma iniciativa apadrinhada pelo Presidente da República, volta esta semana a Belém. A partir de quinta-feira (e até 2 de setembro), 47 editoras (espalhadas por 78 expositores) mudam-se para o Palácio de Belém nesta que é uma outra maneira de divulgar a literatura em língua portuguesa e promover hábitos de leitura.

Haverá ainda sessões de contos, jogos tradicionais, debates, sessões de cinema e exibições de ginástica asseguradas pelo Ginásio Clube de Lisboa.

Em maio, aquado a abertura da Feira do Livro de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse à Lusa que, enquanto Presidente da República, tinha “responsabilidades acrescidas” na promoção da leitura, no apoio aos editores e livreiros e que iria ouvir mais agentes do sector para “avançar, se possível, mais um modestíssimo contributo no sentido de dar a este setor a atenção devida”.

Na primeira edição, em 2016, a Festa do Livro contou com cerca de 25 mil visitantes. Já no passado ficou-se pelas 15 mil pessoas.