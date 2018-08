Foi criado em Matosinhos o primeiro parque aquático adaptado a crianças com mobilidade física muito reduzida, na Europa e o segundo a nível mundial. O espaço permite a estimulação cognitiva e a reabilitação, entre outras funções, como explicou a diretora técnica da instituição, Teresa Fraga.

O parque aquático é apenas mais um “tijolo” do Kastelo, que é constituído por um pavilhão de internamento e de um parque infantil adaptado.

O Kastelo foi criado para dar aos doentes até aos 18 anos apoio que até então não existia em Portugal. Desde a sua abertura, foram apoiados 66 utentes, 39 em internamento e 27 em regime de ambulatório. Este projeto tem como filosofia "Dar Vida Aos Dias" e procura disponibilizar às crianças o acesso a terapias diárias e a variados profissionais de saúde.

O Kastelo abriu portas em 2016 pelas mãos da Associação NOMEIODONADA, uma instituição particular de solidariedade social (IPSS), que tem como objetivo a prestação de serviços no âmbito da ação social e saúde às crianças com vivências em cuidados intensivos neonatais e pediátricos e suas famílias, promovendo um equilíbrio psicossocial e familiar.

As instalações do Kastelo foram cedidas pelo Centro Hospitalar do Porto. Tratava-se de uma antiga casa, doada pela benemérita portuense Marta Ortigão Sampaio, para ser utilizada exclusivamente por crianças doentes ou carenciadas.