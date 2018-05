O anúncio de que o Superior Tribunal de Justiça tinha recusado mais um recurso a Duarte Lima já tinha sido publicado há dias, mas na decisão a que o i teve acesso podem ler--se os fundamentos que levaram o juiz Sebastião Reis Júnior a não travar a transferência do julgamento para Portugal, contrariamente ao que a defesa queria. Duarte Lima considera que em Portugal não poderá pedir um tribunal de júri, como oferece a justiça brasileira, e defende que, mesmo que conseguisse, seria sempre mais severo, dadas as diferenças na sua constituição – em Portugal, os júris têm obrigatoriamente três juízes de carreira.

Depois de o Ministério Público e de a justiça do Rio de Janeiro terem considerado que só um julgamento em Portugal poderia evitar a impunidade do arguido no caso de ser condenado pelo homicídio de Rosalina Ribeiro, Duarte Lima tem interposto diversos recursos. Voltou a perder este, desta vez no Superior Tribunal de Justiça, Brasília.

Leia mais nesta edição do i