É uma conversa em dois momentos, que prepara um debate que deverá ganhar forma nos próximos meses com a discussão de uma nova de Lei de Bases da Saúde – o governo nomeou uma comissão liderada por Maria de Belém Roseira para dinamizar o processo. António Arnaut e João Semedo, dois rostos da defesa do Serviço Nacional de Saúde, deram o pontapé de saída com um livro onde apresentam uma proposta concreta: não há lugar para PPP, há uma aposta nas carreiras dos profissionais de saúde e na prevenção e eliminam-se as taxas moderadoras. Estão separados pela distância geográfica – Arnaut em Coimbra e Semedo no Porto – mas unidos na causa de tornar o SNS mais resiliente. Une-os também a condição de doentes, já que ambos atravessam fases mais delicadas de saúde. Uma experiência que só torna mais apurado o reconhecimento das necessidades diárias de um SNS que tanto consenso parece reunir no país. Falta compromisso.

São amigos há muitos anos?

João Semedo (J.S.): Não me recordo de como nos conhecemos mas foi há muito tempo. É uma relação antiga, construída a partir do respeito e da consideração mútua que fomos desenvolvendo um pelo outro e, também, da partilha de muitos pontos de vista sobre as funções sociais do Estado e os riscos a que o SNS estava a ser sujeito.

João Semedo tinha 28 anos quando António Arnaut assinou a Lei nº 56/79, que cria o SNS. Era um jovem médico. Arnaut era um advogado a quem Mário Soares tinha pedido para assumir a pasta dos Assuntos Sociais. Que memórias guardam desses primeiros tempos?

António Arnaut (A.A.): A criação do SNS era um compromisso que eu tinha com a minha consciência. Quando aceitei ser ministro dos Assuntos Sociais do segundo governo de Mário Soares, pus como condição inscrever no programa do governo a criação do Serviço Nacional de Saúde. Ninguém pôs nenhuma objeção, nem mesmo o CDS que estava no governo connosco. Todos pensavam que essa promessa não era para ser cumprida ou porque o ministro não seria capaz de o fazer ou porque colocariam tantos entraves que o ministro teria de desistir. O ministro era eu (risos).

