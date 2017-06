O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, voltou a atacar o Benfica e a revelar mails enviadas pelo antigo presidente da Assembleia Geral da Liga Carlos Deus Pereira para Pedro Guerra.

“Este é o maior escândalo do futebol português”, afirmou o responsável num programa do Porto Canal, acrescentando que já revelou e se expôs “vários dos tentáculos do polvo, mas o melhor está para vir”.

Mas as acusações de J. Marques não se ficaram por aqui, o diretor de comunicação chegou mesmo a dizer que Luís Filipe Vieira pagou por serviços de feitiçaria.

"Estamos a falar de bruxaria. Com contrato por objectivos. Foram muitos mil euros que o Benfica pagou. Em 2015-16, o Benfica gastou 75 mil euros pelo campeonato”, garantiu o responsável.

Para Francisco J. Marques, “isto põe em causa o treinador, os jogadores, mas também o Paulo Gonçalves, o Pedro Guerra”.

“Anda-se a criar um polvo para quê? Cria-se este monstro que tudo permite ao Benfica e nada aos outros e depois faz-se bruxaria? Isto é o backup do polvo”, acrescentou.