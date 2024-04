Jovem detido pela GNR por tráfico de droga

Um homem, de 20 anos, foi detido no dia 25 de abril por tráfico de drogas, no concelho de Barcelos.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), numa nota enviada às redações este domingo, a detenção ocorreu na sequência de "uma denúncia relativa à venda de produtos estupefacientes no interior de um estabelecimento de diversão noturna".

No local, depois de o jovem ter sido abordado pelos militares, apurou-se que este tinha 31 doses de cocaína, que foram apreendidas, bem como 650 euros em numerário, que "estarão relacionados com a prática do crime".

O suspeito foi detido e constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.