FC Porto tem um novo presidente após 42 anos

A liderança do FC Porto foi a votos este sábado e André Villas-Boas venceu as eleições contra Pinto da Costa, há 42 anos à frente dos dragões.

André Villas-Boas teve uma vitória expressiva, com cerca de 70% dos votos, tendo vencido em todas as mesas de voto.

Vítor Baía já assumiu a derrota em nome da candidatura de Pinto da Costa, a quem deixou vários elogios. "São os sócios que mandam no clube. Termina um legado incrível, da pessoa mais importante da história do F. C. Porto. É alguém que devemos enaltecer porque foi incrível o patamar de excelência em que colocou o clube", disse o ex-guarda-redes.