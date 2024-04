Viagem a Londres foi um "erro", diz Amorim que pede desculpa aos sportinguistas

O treinador do Sporting confessou, este sábado, que a sua ida a Londres tinha sido “um erro”, mas fez questão de sublinhar que a viagem era do conhecimento da direção do Sporting e que nada foi feito às escondidas.

Rúben Amorim, na antevisão do clássico frente ao FC Porto no domingo, começou por dizer que queria “Retirar um bocadinho dessa coisa de que foi feito tudo nas costas do clube, isso não aconteceu”.

“Obviamente que foi um erro a minha viagem, o timing foi completamente desajustado, não me pareceu na altura. Foi desajustado, ainda para mais quando sou tão exigente com os meus jogadores e sempre o primeiro a dizer que os problemas de cada um não se podem sobrepor à equipa, eu por muito menos já retirei jogadores do plantel”, reconheceu.

“Foi uma falha minha, tenho de assumir e viver com isso. Não pareceu tão mau na altura, mas pensando depois é muito claro. Dei explicações aos jogadores e ao staff. Agora é seguir em frente. Obviamente que também utilizo aqui a parte pública para pedir desculpas aos sportinguistas, ao staff e, principalmente, publicamente aos meus jogadores pelo erro que cometi”, acrescentou.

O treinador sublinhou ainda que o clube está perto de vencer o campeonato, mas lembrou que ainda não está nada ganho. "Foi um erro porque o facto de estarmos perto de ganhar o campeonato, ainda não estar nada feito, e o líder da equipa provocar este ruído, é um erro. Esteja ou não esteja autorizado. E eu sou o maior defensor disso. Por isso é que falei em erro, não vou entrar em mais pormenores", concluiu.