Santarém. Ativistas vandalizam empresa que constrói ferrovias em Israel

Um grupo de ativistas pró-Palestina vandalizou, este sábado de madrugada, em Santarém a sede da Steconfer, empresa especialista em infraestrutura ferroviária que tem projetos em Jerusalém.

O Coletivo pela Libertação da Palestina confirmou, através de um comunicado, que "um grupo de pessoas solidárias com a resistência palestiniana" e com o movimento pintou e partiu vidros do edifício e vários veículos da empresa, tendo escrito na fachada do edifício "Steconfer lucra com o genocídio".

As autoridades foram chamadas ao local e tomaram conta da ocorrência, mas não fizeram quaisquer detenções, pois os autores já tinham abandonado as instalações da empresa.

O grupo critica os projetos da Steconfer em Israel, nomeadamente a construção de uma nova linha ferroviária com 53 estações e novos postos de manutenção em Jerusalém.

Para os ativistas, o projeto ferroviário "contribui ativamente para a normalização do estado colonial sionista e para a contínua anexação de terras palestinianas".