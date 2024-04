Pedro Cruz. Um jornalista que parte demasiado cedo

Rosto bem conhecido dos telespectadores portugueses, foi um dos primeiros jornalistas nacionais a cobrirem a guerra da Ucrânia, onde chegou apenas algumas horas após a invasão russa. Tinha recentemente assumido funções como comentador da CNN Portugal e ainda no dia 16 de abril havia assinado no Diário de Notícias o texto de opinião ‘Para onde corre Passos Coelho?’ – que viria a revelar-se o último.

A notícia da sua morte por doença prolongada no hospital CUF Tejo, em Lisboa, no passado domingo, com apenas 53 anos, apanhou por isso muita gente de surpresa.

As reações não se fizeram esperar. Nuno Melo dedicou-lhe as primeiras palavras da sua intervenção de encerramento do congresso do CDS. Luís Montenegro também lhe prestou homenagem. «O jornalismo português perde uma das suas referências», declarou. Marcelo Rebelo de Sousa descreveu-o como «amigo e jornalista de referência que tanto elevou a classe ao longo da sua vida profissional». As redes sociais também se inundaram de manifestações de surpresa e de pesar.

Nascido em 1971, Pedro Cruz cresceu na Póvoa do Varzim. «Estudou na Escola Secundária Eça de Queirós, teve sempre uma vida associativa local muito participativa, com ligações desportivas e afetivas, enquanto jovem, ao Clube Desportivo da Póvoa e ao Varzim SC», lembrou a CM da Póvoa.

Aos 11 anos, já dizia que queria ser jornalista, acabando por formar-se na Escola de Comunicação Social do Porto. Com 21 anos fez o ‘batismo’ em rádios locais, passando em 1998 a integrar a redação da SIC na Invicta.

Apaixonado por política internacional, foi repórter de guerra, tendo coberto vários conflitos – Kosovo, Albânia, Síria, Haiti, Líbano e Ucrânia.

Em 2021, trocou a estação de Carnaxide pela TSF, onde entrou para o cargo de diretor-executivo. Atualmente, fazia parte da direção do Global Media Group, detentor da TSF, DN e JN, entre outros títulos.

Na hora da morte, foi assim recordado pela sua colega Vanessa Fidalgo no Correio da Manhã: «O Pedro foi sempre um colega leal e justo, um bom chefe que defendia os seus com unhas e dentes. Jamais guardou ou mostrou rancor, mesmo quando se sentiu injustamente tratado. Era trabalhador e talentoso, lúcido de uma forma que chegava a parecer ríspida, mas sempre afetuoso».