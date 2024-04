Angola. Despesa com subsídios aos combustíveis sobe

A despesa acumulada com subsídios aos combustíveis em Angola cresceu para 2,5 mil milhões de euros em 2023. O valor significa um aumento de 16,4% em termos homólogos, com uma subida de 128% nos subsídios ao gasóleo no último trimestre.

Os dados foram divulgados pelo Ministério das Finanças (Minfin), no mesmo dia em que o gasóleo passou a custar 200 kwanzas/litro (um aumento de 48%), devido à retirada gradual dos subsídios aos combustíveis.

A despesa acumulada com subsídios em 2023, indicam as estatísticas do Minfin, foi de 2,30 biliões de kwanzas (2,5 mil milhões de euros), um acréscimo de 324,13 mil milhões de kwanzas face ao ano anterior.

O gasóleo em Angola subiu de 135 kwanzas (15 cêntimos do euro) para 200 kwanzas por litro. O preço dos restantes produtos, em regime de preços fixados, nomeadamente a gasolina, o petróleo iluminante e gás de petróleo liquefeito, manteve-se inalterado.