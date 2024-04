Quando se fala do “ CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ”, somos tentados a questionar o nome, pois talvez fosse melhor “ CONSELHO DA EDUCAÇÃO NACIONAL ”, porque quando dizem que é “ CONSELHO NACIONAL ” significa que é português, que é da Nação, ou ainda que é do âmbito de todo o País, mas se fosse “ CONSELHO DA EDUCAÇÃO NACIONAL ”, significaria que é o único que aconselha sobre todos os assuntos da educação do País, o que pressupõe que “ela” deve ter unidade de pensamento e de acção e deverá, obviamente, ser multifacetada e diversificada e ainda ter um sentido dinâmico, ou seja, estar entrosada com a realidade, que é o País, o que implica, protocolos com o mundo do trabalho que é afinal o objecto da educação; educar para a vida prática, para o emprego e para a produção.

Mas se a educação é de facto, e deve ser, multifacetada, multidisciplinar então o dito “Conselho” também terá que o ser, ou seja, tem que se organizar por secções, ou especialidades, e ter especialistas em diversas áreas e ainda coordenadores, multidisciplinares, que possam fazer a articulação entre vários sectores do saber e da aprendizagem, mas com capacidade e vitalidade suficientes para excederem o seu papel de “aconselhamento”, para atingirem o patamar de sugestões e da sua permanente conversão e actualização, ajudando o Ministério da Educação Nacional a ser, por sua vez, mais dinâmico e pro-activo nas questões da Educação, que pouco têm a ver com os assuntos da gestão do “orçamento” que, parece, consumirem quase todo o tempo do Ministério, a par das questões políticas.

E esse poderá, e deverá, ser o novo papel do “Conselho da Educação Nacional”, já que terá todo o tempo para reflexão científica, técnica e pedagógica, os vectores essenciais para o aconselhamento, ao contrário do “Ministério” que tem pouco tempo para reflectir.

E o problema é que, por vezes, é difícil, e perigoso, agir, ou actuar (decidir), sem muito tempo para reflectir. Por isso, esse órgão (o “Conselho”), devia ser um “instrumento”, muito utilizado pelo Ministro da Educação, como UM FACTOR DE PESO , nas suas decisões finais.

É que o maior problema do desenvolvimento, não é só o crescimento, é sobretudo uma questão de Educação, ou melhor, de “inteligência”.

Convém aqui lembrar que um retardado mental, até poderá dois metros de altura, mas nunca se desenvolverá, porque o desenvolvimento é em todas as direcções, vectores e funções, ou seja, é multifacetado, ao contrário do crescimento que é unidireccional, e necessita, absolutamente, de “inteligência”.

Gostariamos, por isso, de ver o novo “ CONSELHO DE EDUCAÇÃO NACIONAL ”, mais “inteligente”, mais rico e diversificado e podendo pronunciar-se sobre questões de “ CINESIOLOGIA EDUCATIVA ”

13 de Abril, de 2013