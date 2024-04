Desfile do 25 de Abril. Patrícia Gilvaz da IL diz que foi insultada e intimidada

A deputada da Iniciativa Liberal Patrícia Gilvaz afirmou, esta sexta-feira, que foi insultada e intimidada fisicamente, ontem, no desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, no que considerou ter sido um "ataque à liberdade de expressão", no entanto disse não vai apresentar queixa.

Patrícia Gilvaz gritava ao megafone: "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre, comunismo nunca mais", quando foi abordada.

"Alguém se sentiu muito incomodado, veio agarrar-me pelo braço, puxou-me, empurrou-me e começou a gritar que era comunista, que tinha lutado pelos nossos direitos e começou a insultar-me a mim, começou a insultar toda a gente que estava ali a cantar pela liberdade, esquecendo-se de que Abril foi feito para cantar precisamente contra todas as ideologias de índole totalitária", contou.

Segundo o relato da deputada, o indivíduo foi, entretanto, afastado por uma pessoa que o acompanhava e também por militantes da IL, que "começaram a aperceber-se do que estava a acontecer e os puxões e empurrões começaram a ser mais agressivos".

Questionada sobre a eventual apresentação de uma queixa, a deputada adiantou que não o vai fazer.

"Não conheço o senhor de lado nenhum, não sei o seu nome”, disse.

"Portanto, não vou apresentar queixa contra um desconhecido, que não sei identificar, mas lamento que, em pleno século XXI, 50 anos depois da conquista da liberdade, ainda haja situações como estas em que tentam oprimir e fazer um verdadeiro ataque à liberdade de expressão", acrescentou.