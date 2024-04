PGR deve explicar no Parlamento processos que criam crises políticas, defende Aguiar-Branco

O presidente da Assembleia da República considera que a Procuradora-Geral da República deve ir ao Parlamento dar explicações sobre os processos que provocaram crises políticas.

José Pedro Aguiar-Branco disse, em declarações à Antena 1, que não acredita que "haja uma conduta premeditada, à esquerda ou à direita, para criar factos políticos por via da investigação criminal", mas defendeu que Lucília Gago deveria prestar esclarecimentos na Assembleia da República para que não se crie um clima de suspeição.

"Qualquer um de nós não quer acreditar que haja uma conduta premeditada para à esquerda ou à direita provocar um determinado facto político por via de uma investigação criminal, mas a verdade é que ninguém vive sozinho no mundo e é preciso ser explicado, porque se for explicado e se a situação ao ser explicada torna claro que a suspeição não existe, eu acho que estamos a contribuir para que esses dois mundos convivam de uma forma mais saudável para a democracia", afirmou.