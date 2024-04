Alerta para falsos emails falsos sobre reembolsos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou um alerta relacionado com emails falsos enviados a contribuintes sobre a declaração de IRS.

Alguns emails dizem respeito ao pagamento de reembolso outros dizem que a declaração entregue foi considerada inválida.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em 'links' que são fornecidos", lê-se no alerta publicado no Portal das Finanças.

A AT apela aos contribuintes para apagarem as mensagens e parra não acederem aos links fornecidos.

“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essa operação”, sublinha a AT, que recomenda ainda a leitura do folheto informativo sobre Segurança da Informação disponível no Portal das Finanças.