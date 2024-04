CE envia mais de 68 milhões de euros em bens para Gaza

A Comissão Europeia (CE) anunciou, esta sexta-feira, que a União Europeia (UE) enviou uma nova ajuda humanitária, para Gaza, no valor de 68 mil milhões de euros. O apoio será canalizado através de parcerias com organizações, que se encontram no terreno, e procura contribuir para a assistência alimentar, nutricional, sanitária, hídrica e sanitária e o apoio a abrigos, entre outros.

Desde o início do ano, o consórcio europeu já enviou um total de 193 milhões de euros em ajuda e mais de duas toneladas de bens, em 48 voos, para o enclave palestiniano.

Está também previsto o envio de mais dois voos, no início de maio, pela ponte aérea organizada pela UE, para fazer chegar aos territórios bens de primeira necessidade doados pelos Estados-membros.

Bruxelas entende que a prolongada situação humanitária, dos palestinianos, em Gaza, continua a deteriorar-se rapidamente, devido à contínua intensificação das hostilidades.