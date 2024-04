Lula felicita povo português e Marcelo pelos 50 anos do 25 de Abril

A Presidência da República Portuguesa anunciou, esta sexta-feira, que o Presidente do Brasil, Lula da Silva, felicitou o seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, e o povo português, pelos 50 anos do 25 de Abril.

A nota da Presidência indica que: "Numa conversa telefónica esta noite, o Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, que jantava na residência do embaixador de Portugal em Brasília, lamentando não ter podido estar presente em Lisboa, felicitou o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e, através dele, o povo português, pelos 50 anos do 25 de Abril, que devolveu a liberdade e permitiu a construção da democracia, referindo o impacto que a revolução portuguesa teve também no fim da ditadura no Brasil".

A conversa entre os dois chefes de Estado "confirmou e renovou as excelentes relações entre os dois chefes de Estado e os dois países irmãos".

A Presidência da República informa também que, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, esteve presente no jantar ,que foi oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa, na passada quinta-feira, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

O governante brasileiro, no jantar, leu "uma mensagem do Presidente Brasileiro no mesmo sentido" citando versos da canção "Tanto Mar", de Chico Buarque: "Foi bonita a festa, pá / Fiquei contente / Ainda guardo renitente / Um velho cravo para mim".

Para além do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, também estiveram presentes no Palácio da Ajuda, os presidentes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, que antes discursaram numa sessão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa.