Sporting pode ser campeão no Dragão

O Sporting pode conquistar o título no domingo, caso ganhe ao FC Porto, no Dragão, e o Braga vença o Benfica, na Luz. É uma conjugação de resultados difícil, mas não impossível, e os leões podem sair do Porto com as faixas de campeão.

Nos jogos da primeira volta, o Sporting derrotou os azuis e brancos (2-0) e o Benfica ganhou em Braga (0-1). Além do título, a equipa de Rúben Amorim pode ainda conseguir um recorde de pontos (92) se vencer os quatro jogos que faltam disputar, batendo o registo do FC Porto (91).

Na segunda-feira, o Inter Milão garantiu a conquista do Scudetto ao derrotar (2-1) o rival da cidade, o AC Milan. Há outros campeonatos que podem ficar resolvidos esta semana. Nos Países Baixos, o PSV Eindhoven pode sagrar-se campeão já hoje, caso vença ou empate com o Heerenveen, e o Feyenoord seja derrotado pelo Eagles.

Em França, o PSG dos portugueses Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Danilo e Vitinha precisa de uma vitória para garantir o título, o que pode ter acontecido na deslocação a Lorient, o jogo realizou-se à hora de fecha desta edição.