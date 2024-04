Alphabet com lucros e volume de negócios acima do esperado

A Alphabet, empresa-mãe da Google, registou, no primeiro trimestre de 2024, um lucro de 23,66 mil milhões de dólares (cerca de 22,052 mil milhões de euros), tratando-se de um aumento de 57,21% em termos homólogos.

Este valor superou as expectativas do mercado, bem como o volume de negócios da empresa, que aumentou 15,4%, cerca de 80,539 milhões de dólares, face ao mesmo período do ano anterior.

A Alphabet investiu fortemente na Inteligência Artificial (IA), e surpreendeu a bolsa de Nova Iorque, ao anunciar o pagamento do seu primeiro dividendo de 0,20 dólar por ação.

Os resultados anunciados, fizeram subir as ações da empresa em 13% nas negociações após fecho do mercado.

O mercado tem estado atento aos sinais de que os investimentos do Google em IA generativa (a produção de texto, imagens e outros conteúdos) estão a começar a dar frutos.