"O senhor Presidente traiu os portugueses", acusou André Ventura

O líder do Chega, André Ventura, no início da sua intervenção, afirmou que, depois de ouvir as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu discursar sem ter um discurso previamente preparado.

Ventura, que decidiu "falar da alma" afirmou que: "Toda liberdade que conquistámos ora a fomos perdendo ora a fomos desiludindo. Não há maior força que a desilusão".

O deputado entende que é necessário dar "dignidade ao povo português" e destacou, nos 50 anos do 25 de Abril, a presença de deputados do Chega no Parlamento.

Num discurso, onde deixou críticas às declarações, desta sexta-feira, do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do Chega defende que o "Presidente traiu os portugueses” quando disse que era preciso pedir desculpa pelo passado colonizador de Portugal.

"Senhor Presidente, o senhor foi eleito pelos portugueses, não foi eleito pelos guineenses, pelos brasileiros, pelos timorenses. Foi eleito por nós, foi eleito pelos portugueses é eles que tem que respeitar antes de tudo”, rematou.

O deputado do Chega vê o "regime a apodrecer". "50 anos depois de Abril percebemos que a maior parte nunca quis uma justiça independente.”

"É Portugal que tem de se cumprir", acrescenta