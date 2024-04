"História não é dívida e não obriga à penitência", avisa Rui Rocha

No seu discurso, o líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, disse que "há 50 anos descobrimos que não há só gaivotas em terra quando homens e mulheres se põem a pensar", e abordou ainda a questão das reparações coloniais.

O liberal explica que, "se a gaivota levantar voo para substituir uma ditadura por uma ditadura de sinal contrário, a praia onde aterra tem a mesma nenhuma liberdade”

Rui Rocha, no decorrer do discurso, anunciou que irá, ainda esta quinta-feira, liberação na Assembleia da República (AR), uma deliberação para que o programa das comemorações do 25 de abril, passe a incluir uma cerimónia solene do cinquentenário do 25 de Novembro.

O líder da IL abordou ainda, as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente às reparações coloniais, e garantiu que a "História não é dívida e não obriga à penitência”.

O liberal relembra que atualmente vivemos num tempo em “em que parece que se pode falar de tudo, mas não se pode falar em nada”, atirando culpas ao "'wokismo' exagerado".