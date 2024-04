Abril "rejeita o ódio, o racismo e a xenofobia", diz Paulo Raimundo

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Paulo Raimundo, na sua estreia nas celebrações do 25 de Abril, afirmou que a revolução de Abril se "projeta na atualidade da nossa vida coletiva e é a referência para o presente e o futuro do país".

O comunista afirma, "com orgulho", que o PCP esteve sempre do lado da luta que derrotou o regime fascista e que "abriu as portas à democracia política, social económica e cultura".

"A revolução foi sonho, foi realização e construção, foi valores e esperança numa vida melhor", disse.

O secretário-geral do PCP defende que Abril "é contra todos os tipos de discriminação, rejeita o ódio, o racismo e a xenofobia" e que "tirou o país da meia dúzia de famílias".

Paulo Raimundo, acrescenta também que Abril é “o caminho que é necessário retomar, pondo fim ao ciclo da política de direita, que tem conduzido o país a crescentes desigualdades”.