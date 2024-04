"A revolução de Abril é também a revolução da empatia", diz Inês Sousa Real

A líder, e deputada única, do Pessoas Animais-Natureza (PAN), no primeiro discurso da sessão solene da Celebração dos 50 Anos do 25 de Abril, na Assembleia da República, lembrou que "o legado" da revolução, assume hoje “uma nova dimensão”, com a guerra na Europa, as alterações climáticas e o crescimento de forças políticas, “que põem em causa os direitos humanos e nos levam a acarinhar e proteger a democracia”.

Inês Sousa Real afirmou que: "A revolução de Abril é também a revolução da empatia. Uma revolução que exige que nos ergamos em defesa desses direitos, que nos tornemos capitãs e capitães de Abril, defensores da liberdade e da dignidade de todos todos os seres vivos, sem exceção.”

“É hora de sintonizarmos uma nova música da liberdade de nos erguemos contra aqueles que procuram silenciar a voz de Abril”, disse a líder do PAN.