IRS: todas as propostas baixam à comissão

A proposta do Governo de alívio no IRS acabou por baixar à comissão sem ter sido sujeita a votação, a pedido do PSD e por um período de 60 dias. «O Governo deu um sinal de abertura ao diálogo, procurando com todos os grupos parlamentares chegar a uma proposta de diálogo e consenso», disse o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que aproveitou para apelar à «responsabilidade» dos partidos na altura de debate da proposta do Executivo.

Também o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, acenou com uma nova etapa de descida de impostos. «Temos um plano para os próximos quatro anos e meio de reduzir a carga fiscal», afirmando que a proposta desagrava IRS em todas as famílias, protege quem tem menos rendimentos.

As propostas dos outros partidos que avançaram com outras fórmulas também no sentido da redução da carga fiscal, nomeadamente a do Chega e a da Iniciativa Liberal, também baixaram à especailidade sem votação, tendo o mesmo acontecido com as do PS, BE e PCP, que foram aprovadas na generalidade.