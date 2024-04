MFA condecorado com a Ordem da Liberdade

Presidente da República condecora MFA com a Ordem da Liberdade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou, na passada quarta-feira, o Movimento das Forças Armadas (MFA), a título póstumo, com o grau de membro honorário da Ordem da Liberdade, durante um jantar comemorativo do 25 de Abril.

O chefe de Estado atribuiu as insígnias, ao presidente da Associação 25 de Abril, o coronel Vasco Lourenço, no decorrer de um jantar, com cerca de um milhar de pessoas, na Estufa Fria, em Lisboa, onde também esteve presente o primeiro ministro, Luís Montenegro.

Marcelo relembra, numa nota publicada no site da presidência, depois do jantar que a Ordem da Liberdade foi "criada a pensar nos Heróis de Abril", e acrescentou que a Associação 25 de Abril "ficou fiel depositária" das insígnias atribuídas a Vasco Lourenço.

O MFA protagonizou a revolução de 25 de Abril, de 1974, que pôs fim aos mais de 48 anos de ditadura do Estado Novo. Celebram-se, esta quinta-feira, os 50 anos do 25 de Abril.