Centenas de milhões com níveis elevados de insegurança alimentar

Cerca de 281,6 milhões de pessoas enfrentavam elevados níveis de insegurança alimentar aguda em 2023. No ano passado, as crises alimentares aumentaram drasticamente em zonas de conflito como por exemplo o Sudão. Estes dados constam da mais recente edição do Relatório Global sobre Crises Alimentares produzido pela Rede de Informação sobre Segurança Alimentar, que analisou 59 países/territórios em crise alimentar.

Embora a percentagem global da população analisada que enfrenta níveis elevados de insegurança alimentar aguda tenha sido inferior à de 2022, permaneceu mais elevada face aos níveis anteriores à pandemia.

O conflito iniciado no ano passado no Sudão provocou um rápido aumento da insegurança alimentar aguda e de desnutrição dessas populações. «A grave escalada do conflito no Sudão a partir de abril de 2023 conduziu a crises alimentares devastadoras», aponta o relatório.

Classificação

Para avaliar uma situação de insegurança alimentar aguda, as agências internacionais recorrem a uma ferramenta técnica, o Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar, que se baseia numa escala de padrões científicos internacionais.

A classificação ‘Fome’ representa a fase de maior gravidade da escala de insegurança alimentar aguda do IPC, que possui cinco estágios: fase 1 (mínima), fase 2 (stresse), fase 3 (crise), fase 4 (emergência) e, finalmente, fase 5 (catástrofe/fome).

O Sudão tem o maior número de pessoas no mundo a enfrentar níveis de Emergência (IPC Fase 4) de insegurança alimentar aguda.