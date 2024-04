Portugal enfrenta desafios económicos e em várias áreas

O índice da qualidade global da elite portuguesa apresentou uma melhoria em 2024 (1,4 pontos em relação ao ano anterior, para 58,4 pontos) e uma subida de cinco lugares no ranking, mas apenas traduz uma recuperação face à queda registada no ano anterior, recolocando Portugal no 25.º lugar. Esta é uma das principais conclusões do Índice de Qualidade das Elites levado a cabo pela Faculdade de Economia do Porto e a Universidade de St. Gallen, na Suíça.

Esta subida «deve-se sobretudo ao subíndice de poder, em que o país ascendeu à 14.ª posição, refletindo em grande medida a subida de dois indicadores do pilar de inovação disruptiva com forte peso, designadamente o financiamento de capital de risco e a evolução do número de bilionários», explica o diretor da FEP, Óscar Afonso.

Nos novos indicadores desta edição, as classificações estão abaixo da média nacional: o país ocupa o 55.º lugar no Índice de Acessibilidade da Habitação, o 41.º lugar na Densidade da Rede Ferroviária e o 27.º lugar no Índice Global de Inteligência Artificial.