Funcionalidades de recompensa suspensas pelo TikTok

A plataforma TikTok anunciou esta quarta-feira que suspendeu as funções de recompensa na aplicação TikTok Lite. A decisão surge na sequência da abertura de uma investigação da Comissão Europeia.

“O TikTok procura sempre colaborar de forma construtiva com a Comissão Europeia e outros reguladores. Estamos, por isso, a suspender voluntariamente as funções de recompensa no TikTok Lite enquanto abordamos as preocupações levantadas”, refere uma nota da plataforma.

A Comissão Europeia (CE) anunciou segunda-feira a abertura de uma investigação à aplicação TikTok Lite. Em causa está a funcionalidade que recompensa o tempo passado ao ecrã com moedas virtuais convertíveis em cartões-presente. O novo serviço foi lançado em França e Espanha no final de março.

O executivo comunitário considera que o mecanismo apresenta “sérios riscos para a saúde mental dos utilizadores”, ao forçar as pessoas a permanecerem ligadas. Para além disso, a plataforma do grupo chinês ByteDance não comunicou a Bruxelas, antes do lançamento, uma avaliação de risco, como estipulado na nova legislação sobre serviços digitais (DSA).

O TikTok já se tinha mostrado dececionado com a abertura do procedimento, apontando que o programa de recompensas “não é acessível a menores de 18 anos e inclui um limite diário para visualização de vídeos”.

Bruxelas emitiu um primeiro alerta em 17 de abril, solicitando à plataforma que fornecesse em 24 horas uma avaliação dos riscos associados a esta implantação e detalhasse os meios implementados para os reduzir. Mas “o TikTok não forneceu o documento a tempo”, explicou, na altura a CE.

O TikTok Lite recompensa os utilizadores com ‘tokens’ se fizerem ‘login’ diariamente durante dez dias, passarem tempo a assistir a vídeos (com um limite de 60-85 minutos por dia) e realizarem determinadas ações, como ‘gostar’ de vídeos e seguir criadores de conteúdo.

Estas moedas podem depois ser trocadas por cartões-presente em sites parceiros, como a Amazon.

Com vídeos de curta duração, o TikTok, que atraiu mais de 1,5 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, é acusado há vários anos nos Estados Unidos e na Europa de causar comportamento viciante entre adolescentes.