Pedido de demissão de Fernando Araújo aceite por ministra

A ministra da Saúde aceitou, esta quarta-feira, a demissão do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo.

"A Ministra respondeu já ao Dr. Fernando Araújo, agradecendo a comunicação e serviço prestado, e transmitindo a aceitação daquele pedido, que foi apresentado de modo voluntário e espontâneo", refere o Ministério da Saúde, em comunicado, no qual informa também que o pedido de demissão foi feito através de email.

A tutela adiantou ainda que "no devido tempo será conhecida a solução para a Direção Executiva que terá a missão de realizar efetivas reformas, incluindo na gestão operacional e prestação de cuidados, que são inadiáveis para virar a página em defesa do SNS, e finalmente remediar a pesada herança que tanto prejudica o acesso, em tempo e qualidade, à saúde, em especial pelas pessoas mais vulneráveis".

O Ministério da Saúde sublinhou que "infelizmente, a realidade tem revelado, a cada dia, uma situação muito difícil" no acesso aos cuidados de saúde e "na gestão dos recursos humanos e financeiros do SNS", mas deixou a garantia de que o Governo “está totalmente empenhado na sua missão de assegurar cuidados de saúde para todos e salvar o SNS, começando, no curto prazo, pela apresentação de um programa de emergência".