25 de Abril. Como era antes e como se tornou o país

Desde 1974, a população cresceu mas houve um decréscimo no número de crianças, em contrapartida disparou o número de idosos.

O mesmo aumento verificou-se junto dos estrangeiros. A ideia de família também sofreu alterações: há menos casamentos, há mais divórcios e as mulheres são mães mais tarde.

Por outro lado, Portugal tornou-se mais “moderno” ao nível de transportes, passou a haver mais acesso à saúde e à educação e um mercado de trabalho diferente.

A Pordata juntamente com a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um levantamento sobre as mudanças profundas que ocorreram, entre a década de 1970 e o presente, no emprego, na população e entre outras áreas importantes da vida nacional, recordando que “desde 23 de março de 2022 passámos a viver mais tempo em liberdade do que em ditadura”.

Clique na imagem para ver melhor